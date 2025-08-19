Hülya Avşar Kızı Zehra’yı Övdü: “Çok Zevkli ve Çok Başarılı”

Türk sanat dünyasının en güçlü kadın figürlerinden biri olan 61 yaşındaki Hülya Avşar, kariyeri boyunca yalnızca sahnede değil, özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi. Son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorum, magazin gündemine damga vurdu. Avşar, mimarlık kariyerine adım atan kızı Zehra Çilingiroğlu’nun paylaşımlarına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

“Kızımsın Diye Söylemiyorum, Bir Tasarımcı Olarak Beğeniyorum”

Uzun yıllardır sanat camiasında başarılarıyla bilinen Hülya Avşar, bu defa anne kimliğiyle öne çıktı. Kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Instagram hesabında paylaştığı karelere kayıtsız kalmayan Avşar, altına şu yorumu yazdı:

“Kızımsın diye çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum, çok.”

Avşar’ın bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hem sanatçının takipçileri hem de genç mimar Çilingiroğlu’nun sevenleri, anne-kız arasındaki bu samimi bağa büyük ilgi gösterdi.

Zehra Çilingiroğlu Mimarlık Kariyerinde Yükselişte

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu, bir süredir mimarlık alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Hem eğitim hayatındaki başarısıyla hem de sosyal medyada paylaştığı mimari projelerle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen özgün tasarımları ve estetik anlayışıyla öne çıkan Çilingiroğlu, kendi takipçi kitlesini de oluşturmuş durumda.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Avşar’ın yorumu sonrası Zehra Çilingiroğlu’nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Kullanıcılar, “Annesinin kızı maşallah”, “Güzellik ve yetenek genetik” ve “Zevk anneden geçmiş” gibi ifadelerle genç mimara destek verdi. Hülya Avşar’ın her fırsatta kızıyla gurur duyduğunu vurgulaması da anne-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Hülya Avşar Her Zaman Gündemde

Sahnelerin yanı sıra televizyon programları ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, bu kez özel hayatından yaptığı içten bir paylaşım sayesinde konuşuluyor. Avşar’ın kızı Zehra’ya yönelik sözleri, hem anne sevgisini hem de profesyonel bir bakış açısını içinde barındırmasıyla dikkat çekti.