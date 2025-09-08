CHP’NİN SATRANÇ TAHTASINDA FİNAL HAMLESİ: 21 EYLÜL

CHP’nin SATRANÇ TAHTASINDA FİNAL HAMLESİ: 21 EYLÜL

Siyaset bazen tam bir satranç tahtasına dönüşür; hamleler belli, ama işin içinde hesap edilemeyen bir sürü faktör vardır. CHP’de şu sıralar yaşananlar da tam olarak böyle. İstanbul İl Başkanlığı görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atandı ve partinin içi adeta kaynayan bir kazan hâline geldi. Kayyum tartışmaları, mahkeme kararları ve delegelerin tepkisiyle birlikte herkes sahnedeki adımları dikkatle izlemeye başladı. 21 Eylül’deki kurultay ise artık sadece bir yönetim değişikliği değil; partinin karakterinin, liderlik anlayışının ve geleceğe bakışının sınanacağı kritik bir dönemeç.

Ve bu karmaşanın ortasında, fark edilmesi gereken isim Özgür Özel. Özel sahnede adeta başka bir seviyede. Sadece koltuk peşinde değil, partiyi kaotik bir ortamda disiplinli ve güven veren bir çizgide tutuyor, delegelerin sesini ön plana çıkarıyor ve hiçbir gösterişe gerek duymadan, sahada adım atıyor. İnsan bakıyor ve diyor ki: “İşte işini bilen, sorumluluk alabilen bir lider.” Kaosun ortasında cesaretle adım atmak, gerektiğinde risk almak ve sahneyi boş bırakmamak… Özel bunu yapıyor ve doğal olarak herkes gözlerini ona dikiyor.

Ama sahnenin diğer tarafı çok daha sorunlu. Gürsel Tekin… Ortada bir varlık göstermeye çalışıyor ama duruşu tamamen ikircikli. İl binasına nasıl gireceğini planlıyor ama bunu partinin çıkarı için değil, kendi varlığını göstermek için yapıyor gibi duruyor. Tekin’in hamleleri partiyi savunmasız bırakıyor, güveni zedeliyor ve süreç içinde ortaya çıkan boşluklar, delegeleri ve partiyi sahipsiz bırakıyor. Herkes ne yapacağını sorgularken, Tekin kendi oyununu oynamaya devam ediyor.

Ve Kemal Kılıçdaroğlu… Bir zamanlar partinin sözde kararlı lideriydi, ama şimdi sessizliğiyle öne çıkıyor. İstanbul kayyumu Tekin’e randevu vermemekle yetinmiş; partiyi birleştirmek, krizi yönetmek, adil bir çözüm üretmek gibi sorumlulukları yerine getirmiyor. Bu sessizlik sadece pasiflik değil, aynı zamanda partiyi içeride ve dışarıda savunmasız bırakıyor, delegelerin güvenini kırıyor ve kamuoyunda ciddi hayal kırıklığı yaratıyor. Liderlik sadece geçmişin mirasını taşımakla olmaz; gerektiğinde sahada adım atabilmekle olur. Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor ve bunun bedelini parti ödüyor.

21 Eylül kurultayı CHP için bir yol ayrımı olacak. Gürsel Tekin’in günü kurtarmaya oynayan, kendi varlığını kanıtlamaktan öteye geçmeyen çıkışları; Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliği, köşesine çekilmiş hali, bu partiyi ne ileri taşır ne de iktidara hazırlar. Satrançta sürekli aynı taşı ileri geri oynayan ya da hamleyi rakibine bırakan oyuncular, oyunu sadece uzatır; sonunda da kaybeder.

Bugün CHP’ye sahici bir nefes aldıran, masaya gerçekten oturan tek isim Özgür Özel. Çünkü o, oyunu izlemekle yetinmiyor; oyunu kuruyor. Tekin piyon gibi sağa sola savrulurken, Kılıçdaroğlu köşede sessiz bir taş gibi donup kalırken, Özel masaya ağırlığını koyuyor.

Ve unutmayalım: Bu oyunda kazanan, seyredenler değil, hamle yapanlar olur. O hamleyi yapan da artık çok net: Özgür Özel.