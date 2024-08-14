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Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri Kapadokya’da başladı!

Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri Kapadokya’da başladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ağustos 2024 - 15:27

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı”nın çekimlerine başlandı. Mahsun Kırmızıgül imzalı dizi, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde yaşanan büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Kanal D’nin yeni sezondaki önemli projelerinden “Güzel Aşklar Diyarı” için start verildi. Dizi ekibi, İstanbul’daki okuma provasının ardından Kapadokya’da çekimlere başladı. Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu dizinin ilk kamera arkası fotoğrafları da ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güzel Aşklar Diyarının çekimleri Kapadokyada başladı

GİZEM VE ENTRİKA DOLU

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy ve Berkan Şal’ın rol aldığı “Güzel Aşklar Diyarı”, Kapadokya’da geçen sürükleyici bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak. Dizi, Alaca Ailesi’nin gizem ve entrika dolu hikâyesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatacak. Dizide, Deniz’in (Özgü Kaya) sürpriz gelişiyle birlikte aile içindeki tüm dengeler değişecek.

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