Türkiye güzeli hayatını kaybetti

Türkiye’de 1929 yılından bu yana düzenlenen Türkiye Güzeli yarışmasının 1952 yılı birincisi Gelengül Melek Erman yaşamını yitirdi. Türkiye’yi dünyanın ilk Miss Universe yarışmasında da temsil eden Erman’ın cenazesi, Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.
Erman, Türkiye’yi 1952 yılında Los Angeles’taki Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe’de de temsil etti. Dünyanın 30 ülkesinden gelen adaylarla yarışan Gelengül Melek Tayfuroğlu, Amerika’dan bir derece alamayarak döndü.
Erman’ın Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze namazında çocukları, torunları ve dostları yer aldı. Gelengül Erman’ın oğlu Fuat Erman, annesinin çocuklarıyla çok ilgili olduğunu ve güzelliğinin konuşulmasından hiç hoşlanmadığını belirtti.