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Deniz’den Hırsızlık İddiası

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Deniz’den Hırsızlık İddiası
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21 Eylül 2021 - 11:17
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Deniz Akkaya, mahkemelik olduğu Selin Ciğerci hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Selin Ciğerci’nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını öne süren Akkaya, söz konusu görüntülerin olduğunu söyledi.

Deniz Akkaya mahkemelik olduğu Selin Ciğerci hakkında iddialarını sürdürüyor. Akkaya’nın hedefinde bu sefer hem Ciğerci hem de yakın arkadaşları Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu vardı.

Söylemezsem Olmaz programında Selin Ciğerci ile ilgili iddialar sürüyor. Ciğerci’nin kavgalı olduğu Deniz Akkaya’nın yeni iddiaları gündem oldu.

Programın bugünkü bölümünde Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin meşhur olmadan önce Harbiye’de bulunan bir eğlence mekânında yakın arkadaşının çantasından para çaldığını iddia etti.

Deniz Akkaya sözlerine şu şekilde devam etti, “Bu görüntüler mekanın kameralarına yansımış, hırsızlık anlarına ait görüntüler mevcut” ifadelerini kullandı.

 

Deniz Akkaya Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu hakkında yaptığı yorumlarla herkesi şoke etti. Akkaya aynı zamanda Gülşah Saraçoğlu’nun da hırsızlıkla suçlandığını iddia etti.

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