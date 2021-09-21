Deniz’den Hırsızlık İddiası

Deniz Akkaya mahkemelik olduğu Selin Ciğerci hakkında iddialarını sürdürüyor. Akkaya’nın hedefinde bu sefer hem Ciğerci hem de yakın arkadaşları Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu vardı.

Söylemezsem Olmaz programında Selin Ciğerci ile ilgili iddialar sürüyor. Ciğerci’nin kavgalı olduğu Deniz Akkaya’nın yeni iddiaları gündem oldu.

Programın bugünkü bölümünde Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin meşhur olmadan önce Harbiye’de bulunan bir eğlence mekânında yakın arkadaşının çantasından para çaldığını iddia etti.

Deniz Akkaya sözlerine şu şekilde devam etti, “Bu görüntüler mekanın kameralarına yansımış, hırsızlık anlarına ait görüntüler mevcut” ifadelerini kullandı.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Deniz Akkaya Selin Ciğerci, Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu hakkında yaptığı yorumlarla herkesi şoke etti. Akkaya aynı zamanda Gülşah Saraçoğlu’nun da hırsızlıkla suçlandığını iddia etti.