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Avukatı anlattı: Seçil Erzan paraları ne yaptı? ‘Neden kaçmadı’ sorusuna olay yanıt…

Avukatı anlattı: Seçil Erzan paraları ne yaptı? ‘Neden kaçmadı’ sorusuna olay yanıt…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Aralık 2023 - 10:56

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan açıklamalarda bulundu.

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