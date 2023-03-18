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Hatay’da korkunç olay! Uykusundan ‘deprem oluyor’ diyerek kalktı… İkinci kattan atlayarak hayatını kaybetti

Hatay’da korkunç olay! Uykusundan ‘deprem oluyor’ diyerek kalktı… İkinci kattan atlayarak hayatını kaybetti
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18 Mart 2023 - 11:07

Hatay’ın Erzin ilçesinde uykusundan ‘deprem oluyor’ diyerek kalkan ve paniğe kapılan Ayşe Gülhan Çeler (38), ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan Çeler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi Lütfiye Çeler ile birlikte yaşayan Ayşe Gülhan Çeler (38), 6 Şubat depreminden çok etkilendi. Sürekli korku içinde olan Ayşe Gülhan Çeler, 14 Mart gecesi artçı yaşandığını düşünerek uykusundan bağırarak uyandı.

Paniğe kapılan Ayşe Gülhan Çeler, evin balkonuna doğru koşarak ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan Çeler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatayda korkunç olay Uykusundan deprem oluyor diyerek kalktı... İkinci kattan atlayarak hayatını kaybetti

 

“KIZIMA NE OLDUYSA 6 ŞUBAT DEPREMİYLE OLDU”

6 Şubat depreminin ardından kızı Ayşe Gülhan Çeler’in korku içerisinde olduğunu belirten Anne Lütfiye Çeler, “O gün aynı odada kalıyorduk. Salı günü saat 03.30 civarıydı. Kızım Ayşe birden bağırarak uyandı. ‘Anne deprem oluyor dışarı çıkalım’ dedi. Baktım balkona doğru koştu, kızım orası balkon dememe rağmen tutamadım ve ikinci kattan aşağı atladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Balkondan aşağıya baktığımda kızım cansız yatıyordu. Komşulara seslendim koşarak kızımın düştüğü yere geldim. Kendimden geçtim” dedi.

Hatayda korkunç olay Uykusundan deprem oluyor diyerek kalktı... İkinci kattan atlayarak hayatını kaybetti

Ayşe Gülhan Çeler

 

Kızının herkese saygılı ve ailesiyle sorunu olmayan biri olduğunu ifade eden Anne Çeler, “İşinde de sevilen bir insandı. Yardım severdi. Kızıma ne olduysa 6 Şubat depremiyle oldu. Kızım intihar etmedi, galiba rüyasında deprem olduğunu görmüş ve panikleyerek atladı” diye konuştu.

Hatayda korkunç olay Uykusundan deprem oluyor diyerek kalktı... İkinci kattan atlayarak hayatını kaybetti

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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