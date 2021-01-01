Aslı Şen’den Linet’e Şok Sözler !

Ünlü şarkıcı Linet’i dinlemeye giden Aslı Şen, şarkıcının tavırlarından duyduğu rahatsızlığını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Şen, Linet’in ilgisizliğine ve göz teması kurmamasına adeta ateş püskürdü.

Linet’in videdosunu paylaşıp üzerine çarpı atan Şen, “Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!” dedi.

Aslı Şen, bir sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır canlı müzik mekânlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir.

Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People’da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim.

Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.Biraz Tarkan’ı, Ebru Gündeş’i, Kenan Doğulu’yu, Zülfü Livaneli’yi, Sezen Aksu’yu izlemesinin öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef.”