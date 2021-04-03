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Yunanistan’dan Küstah Açıklama

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Yunanistan’dan Küstah Açıklama
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03 Nisan 2021 - 9:28
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Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, Türkiye’ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Floros, Yunanistan’ın karasularını genişletme hakkının saklı olduğunu savundu.

Yunanistan, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gayretleri sürerken, Türkiye’ye karşı tahriklerini sürdürüyor. Yunan yetkililer, Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ krizinden sonra dışişleri heyetleri arasındaki istikşafi görüşmelerin yaklaşık 5 yıllık aradan sonra tekrar başlamasına ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 14 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret etmesinin kararlaştırılmasına rağmen, gergin ortamın yumuşamasına yardımcı olmuyorlar. Türkiye’den gerginliği tırmandıracak söylemlerden kaçınmasını isteyen Yunanistan tahrikçi beyanlardan vazgeçmiyor.

Bu çerçevede, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye’ye karşı sert hakaret ve suçlamalarda bulunurken TBMM’nin 1995’te Yunanistan’ın Ege’de tek taraflı karasularını genişletmesi halinde hükümete askeri dahil tüm yetkileri verdiği ‘casus belli’ (savaş nedeni) kararının ‘gayri ciddi olduğu’nu savundu.

Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre, Washington’daki Yunan-Amerikan Enstitüsü’nün (AHİ) düzenlediği bir etkinlikte telekonferans aracılığıyla konuşan Floros, “ABD’nin geçen yıldan beri, bizi artık başka bir bakış açısıyla dinlemesinden çok sevinçliyim. Türkiye’nin bölgede istikrarsızlık yaratan bir provokatör gibi hareket ettiğini söylerken ne kastettiğimizi, artık daha iyi anlıyorlar. Bölgedeki tek kargaşacı Türkiye’dir. Türkiye’den tek şikâyetçi olan biz değiliz. Başka ülkeler de şikâyetçi. Bu da hem bizim için hem bölge için çok iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz’de ortak istikrarsızlık paydasıdır” diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Floros, ‘casus belli’ için ‘gayrı ciddi’ derken, Yunanistan’ın karasularını genişletmesinin “yasal egemenlik hakkı” olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümetinin, karasularını “istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğunu” sözlerine ekledi. Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin, tarihteki en yüksek düzeyde bulunduğunu belirten Floros, Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirmenin ABD’nin çıkarına olduğunu savundu.

Yunan Genelkurmay Başkanı “Güçlü bir jeopolitik oyuncu olan Yunanistan, Doğu ve Orta Akdeniz’de istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmak için ABD’nin desteğini arzuluyor. Yunanistan’ın operasyonel becerilerini güçledirmek ABD’nin çıkarınadır” diye konuştu.

ABD ile cesaretlendiren yakınlaşma

Son dönemde ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye desteği ve S-400 füze savunma sistemi krizi nedeniyle Ankara, Washington ekseninde aranın açılması, buna karşılık ABD’nin Atina ile askeri işbirliğini yoğunlaştırması anlaşılan Yunanistan’ı cesaretlendirmişe benziyor.

ABD, geçen yaz Yunanistan’ın Girit adasındaki Suda deniz üssünü genişletme kararı almıştı. Amerika, NATO’nun Avrupa’da yapılan ‘Defender Europe 21’ isimli tatbikatı için de Yunanistan’ın Dedeağaç limanını binlerce asker ve ekipmanın sevki için çıkarma üssü olarak kullanmaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanların Osmanlı’ya karşı ayaklanmasının 200’üncü yılı dolayısıyla geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak kutladı. Amerikan uçakları da 25 Mart’ta yapılan törenler sırasında hava gösterisine katıldı.

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