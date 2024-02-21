Kilis’te terör operasyonu

Kilis’te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı.
Kilis’te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Suriye uyruklu olduğu öğrenilen S.D’nin, 2018 yılında Suriye’nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit edildi. Jandarma ekipleri zanlıyı Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.