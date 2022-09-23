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Tesla araçlarında büyük hata! 1 milyondan fazla aracı geri çağrılacak…

Tesla araçlarında büyük hata! 1 milyondan fazla aracı geri çağrılacak…
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23 Eylül 2022 - 16:49
Tüm dünya pazarında otomotiv sektörüne büyük yön veren yeni nesil elektrikli araç olarak tanıtılan Tesla büyük bir hata ile karşı karşıya. Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket, yazılım güncellemesiyle ile ilgili bir sorundan dolayı araçları geri çağıracağını duyurdu.
Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ABD’deki 1,1 milyon aracının pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağıracağı bildirildi. ABD’de konuyla ilgili yetkililerin hazırladığı rapor, araçlarda bir engel tespit edildiğinde pencerelerin doğru tepki vermediğini, bu nedenle 1,1 milyon aracın hatalı olduğu yer aldı. Araçlardaki pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağrılmasına karar verildi.BBC’nin haberine göre Tesla’dan yapılan açıklamada şirket ağustostaki üretim testi sırasında otomatik pencerelerle ilgili sorunu keşfettiğini ancak sorunla ilgili herhangi bir garanti talebi, kaza, yaralanma veya ölüm ihbarı olmadığı bildirdi. Ayrıca yapılan açıklamada sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği ifade edildi. Şirket sorun teşkil eden araçların sahipleri 15 Kasım’dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.TESLA NEDİR?Temmuz 2003’te mühendis Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından “Tesla Motors” olarak kurulan şirketin adı, elektirik teknolojisine büyük katkılarından dolayı ünlü mucit ve elektrik mühendisi olan Nikola Tesla’dan gelmektedir. Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan Austin, Teksas merkezli bir Amerikan şirketi. Şirket aynı zamanda yenilenebilir/yeşil enerji ürünleri üreten kardeş şirketi olan SolarCity aracılığıyla evlere güneş paneli veya solar kiremit satarak araçları evde dahi temiz pil enerjisi depolanmasını sağlıyor. Mart 2015 itibarıyla, Tesla 2008 yılından bu yana yaklaşık 70.000 elektrikli araba teslim etmiştir.

Tesla aynı zamanda elektrikli motor parçalarını, lityum-iyon pil paketleri dahil olmak üzere Daimler ve Toyota otomotiv üreticilerine pazarlar. Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla ‘yı ortalama tüketiciye uygun fiyatlarla elektrikli arabalar sunmayı hedefleyen bağımsız bir otomobil üreticisi olarak tanıtmaktadır.

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