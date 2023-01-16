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Oteldeki gizli görüşme deşifre oldu! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na hangi teklifte bulunmuş

Oteldeki gizli görüşme deşifre oldu! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na hangi teklifte bulunmuş
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16 Ocak 2023 - 18:31
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile 6 Ocak akşamı bir otelde gizlice görüştüğü iddia edildi.Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girerken, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da henüz netlik kazanmadı.METRO AÇILIŞI SONRASI GİZLİ GÖRÜŞME
Adaylık tartışmalarının gölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dudullu-Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocak’ın akşamında bir otelde gözlerden ırak bir toplantı yaptığı iddia edildi.İLK ZİRVE MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ ARASINDA
Kulislere düşen haberlere göre, oteldeki zirvede önce CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi. İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, ‘seçim kampanyası makinesi’ adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı.İMAMOĞLU’NDAN KILIÇDAROĞLU’NA SUNUM
İkinci toplantıya ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılırken, gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre kendisine sunum yapan isimse İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

KAFASINDAKİ KAMPANYA MODELİNİ ANLATTI
İmamoğlu’nun sunumda, “Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı” diyerek kafasındaki modeli anlattığı kaydedildi.EN AZ 150 KİŞİNİN GÖREV YAPMASI GEREKİYOR
Bu modelin maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluştuğu ve modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışmasının gerektiği düşünülüyor.

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