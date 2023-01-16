Oteldeki gizli görüşme deşifre oldu! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na hangi teklifte bulunmuş

KAFASINDAKİ KAMPANYA MODELİNİ ANLATTI

İmamoğlu’nun sunumda, “Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı” diyerek kafasındaki modeli anlattığı kaydedildi.EN AZ 150 KİŞİNİN GÖREV YAPMASI GEREKİYOR

Bu modelin maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluştuğu ve modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışmasının gerektiği düşünülüyor.