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‘Asla vazgeçmeyeceğim’ Kuzey Kore liderinden tehdit gibi açıklama… Nükleer silah yasası çıkardı!

‘Asla vazgeçmeyeceğim’ Kuzey Kore liderinden tehdit gibi açıklama… Nükleer silah yasası çıkardı!
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09 Eylül 2022 - 15:16

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünya tarafından dışlanmasına ve tüm yaptırımlara rağmen tehditkâr tutumundan vazgeçmiyor. Yaptığı son açıklamayla şimşekleri yeniden üzerine çekecek olan Kim’in nükleer silahlarıyla ilgili son kararına ABD’nin vereceği tepki merak konusu oldu…

Eski ABD başkanı Donald Trump ve 2018’deki diğer dünya liderleriyle yaptığı tarihi zirveler Kim’i silah geliştirmesinden vazgeçmeye ikna edememişti.

Ardından, Kuzey Kore’nin 2017’den bu yana ilk kez nükleer testlere yeniden başlamaya hazırlandığını haberleri gelmeye başladı.

Ve son aylarda Kuzey Kore sürekli olarak dünyanın tepkisine aldırmadan hipersonik füze denemeleri yapmaya devam ediyor.

Devlet haber ajansı KCNA’nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore parlamentosu, Yüksek Halk Meclisi, dün, ülkenin nükleer statüsünü ilk kez belirleyen 2013 yasasının yerine geçen yeni yasayı onayladı.

‘Asla vazgeçmeyeceğim’ Kuzey Kore liderinden tehdit gibi açıklama… Nükleer silah yasası çıkardı

“100 YILLIK YAPTIRIM BİLE UMURUMDA DEĞİL”

Kim, meclise hitaben yaptığı konuşmada “Nükleer Silah politikasını yasalaştırmanın en büyük önemi, nükleer silahlarımız üzerinde pazarlık yapılmaması için geri dönülmez bir çizgi çizmektir” dedi ve ülkesi 100 yıllık yaptırımlarla karşı karşıya kalsa bile silahları asla teslim etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

KCNA’nın bildirdiğine göre, meclisteki bir milletvekili, yasanın, Kuzey Kore’nin nükleer silaha sahip bir devlet olarak konumunu sağlamlaştırmak ve nükleer politikasının ‘şeffaf, tutarlı ve standart karakterini’ sağlamak için güçlü bir yasal garanti görevi göreceğini söyledi.

2013 yasası, Kuzey Kore’nin düşman bir nükleer devletten istila veya saldırıyı püskürtmek ve misilleme grevleri yapmak için nükleer silahları kullanabileceğini şart koşuyordu.

Yeni yasa, bunun ötesine geçerek, kitle imha silahlarıyla ülkenin liderliği de dahil olmak üzere ‘stratejik hedeflerine’ karşı yakın bir saldırı tespit edildiğinde önleyici nükleer saldırılara izin veriyor.

‘Asla vazgeçmeyeceğim’ Kuzey Kore liderinden tehdit gibi açıklama… Nükleer silah yasası çıkardı

NÜKLEER SİLAHLAR OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRECEK

Bu, Güney Kore’nin, yakın bir saldırıdan şüpheleniliyorsa, Kuzey Kore’nin nükleer altyapısını ve komuta sistemini önleyici olarak vurmayı gerektiren ‘öldürme zinciri’ stratejisine açık bir gönderme yani daha doğru bir tabirle tehdit.

KCNA’nın bildirdiğine göre, yasa aynı zamanda nükleer silahların veya teknolojinin diğer ülkelerle paylaşılmasını da yasaklıyor ve nükleer silah sahibi ülkeler arasında yanlış hesaplamaları ve nükleer silahların yanlış kullanımını önleyerek nükleer savaş tehlikesini azaltmayı amaçlıyor.

Analistler, Kim’in amacının Kuzey Kore’nin ‘sorumlu nükleer devlet’ statüsünün uluslararası kabulünü kazanmak olduğunu söylüyor.

‘Asla vazgeçmeyeceğim’ Kuzey Kore liderinden tehdit gibi açıklama… Nükleer silah yasası çıkardı

KİM’İN KARARI ‘GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ’ HALE GELDİ!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 2017’den bu yana kıtalararası balistik füzelerinin ilk gösterileri de dahil olmak üzere, 30’dan fazla balistik silahı fırlatarak, bu yıl silah testlerini rekor bir hıza çıkardı.

Kim, son açıklamasında Kuzey Kore’nin nükleer statüsünün artık ‘geri döndürülemez’ olduğunu ve ordunun atom silahlarını ‘otomatik olarak’ kullanmasına izin verildiğini söyledi.

Sonuç itibarıyla Kim Jong-un ülkenin nükleer statüsünü ‘geri döndürülemez’ hale getirdi ve nükleer silahlardan arındırma görüşmelerini de sonsuza kadar yasaklamış oldu…

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