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Yeni sosyal yardım paketi belli oldu! Milyonları ilgilendiren detaylar…

Yeni sosyal yardım paketi belli oldu! Milyonları ilgilendiren detaylar…
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09 Eylül 2022 - 15:15
Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödeniyor. 831 bin haneye 428 milyon lira ödeme tamamlandı.

Hükümet sosyal yardım paketinin kapsamını genişletiyor. Birçok kalemde hem kapsam genişletilecek hem de yardım miktarı artırılacak. Halen konutlarda doğalgaz faturası için yapılan en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 TL’lik ödeme artırılacak.

216 liraya kadar verilen elektrik desteği de yükselecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Aile destek yardımı da artırılacak.

Sosyal yardım paketinin ayrıntılarının ekim ayındaki Kabine Toplantısı’nda açıklanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önceki gün bir araya gelerek, sosyal yardımlarla ilgili mevcut durumu gözden geçirdi.

Sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak.

FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Hükümet özellikle dar gelirli ailelere elektrik ve gaz faturaları için destek sağlıyor. Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 lira ödeme yapılıyor.

Doğalgaz faturası desteği, yılda iki kez sağlanıyor. Doğalgaz desteği, şubat ayında ilk etapta 203 bin aile ile başladı. Elektrik desteği ise 216 TL’ye kadar veriliyor.

Elektrik desteğinden yararlanan aile sayısı, bu yıl içinde 2.1 milyondan 4 milyona çıktı. Böylece hanelere enerji desteği bin 366 liraya kadar çıkıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı da yardım miktarı da yükselecek.

KİTAP DIŞINDA NAKİT PARA

Çocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek.

Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödeniyor. 831 bin haneye 428 milyon lira ödeme tamamlandı.

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