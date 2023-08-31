Muğla’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi’ndeki depremin yerin 12.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi’ndeki depremin yerin 12.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.