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YILBAŞINDA YAĞIŞ YOK, 7 OCAK’TA KAR BAŞLIYOR

Kadir Atilla Kurtay tarafından yayınlandı
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Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul için önemli bir kar yağışı uyarısı yaptı. Köse, ocak ayının ortasından şubat ayının sonlarına kadar sürecek olan dönemde İstanbul’da 15 günlük bir kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu süreç, kış mevsiminin yoğunlaşacağı ve İstanbul’da uzun süren bir kar yağışı yaşanacağı bir dönem olacak.

Köse, bu beklenen kar yağışının, kışın en sert dönemlerinden birine denk geleceğini ve bu süre zarfında İstanbul’da çok sayıda kar fırtınası ve yoğun kar yağışı görülebileceğini ifade etti. Yağışların, şehirde ulaşım, günlük yaşam ve altyapı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısını da yaptı. Bu nedenle, İstanbul’da yaşayanların, özellikle bu dönemde hazırlıklı olmaları ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerini almaları gerektiği vurgulandı.

Ahmet Köse, bu tür uzun süreli kar yağışlarının İstanbul’da daha nadir görüldüğünü, ancak bu tür meteorolojik olayların küresel iklim değişikliği ile bağlantılı olarak artma eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Bu durumu, şehir yönetimlerinin ve halkın birlikte hareket ederek aşması gerektiğini belirtti. Ayrıca, karla mücadele ekiplerinin bu süreç için hazır olması gerektiği ve vatandaşların da kişisel güvenliklerine özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı.

İstanbul’da bu uzun kar yağışı döneminin, özellikle trafikte aksamalara yol açabileceği, elektrik kesintileri gibi olumsuz durumlar oluşturabileceği ve okulların tatil olma olasılığının da yüksek olduğu bildirildi. Meteorolojik verilerin, bu dönemde karın yoğun ve sürekli olacağına işaret ettiğini belirten Köse, vatandaşları olası felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yılbaşında Yağış Yok, 7 Ocak’tan Sonra Soğuk Hava ve Kar Geliyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, son hava durumu değerlendirmelerini yaparken, Ocak ayının ilk haftasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Köse, yılbaşının ilk günlerinde ülkemizin büyük kısmında yağışlı bir hava beklemediklerini, Ocak ayının ilk haftasında genel olarak kuru bir hava hakim olacağını ifade etti. Ancak, 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle, yağışların tekrar başlama ihtimali olduğunu belirtti.

Ocak Ayında Kar Yağışı Beklentisi: 15 Günlük Kış Dalgası Yolda

Köse, özellikle Ocak ortasından Şubat sonuna kadar sürecek dönemde Türkiye’nin belirli bölgelerinde yaklaşık 15 günlük bir kar yağışı süresi beklediklerini söyledi. Bu süreçte, kar yağışının özellikle iç ve kuzey bölgelerde daha yoğun olacağı tahmin ediliyor. Köse, bu tür hava koşullarının ulaşım, tarım ve günlük yaşam üzerinde çeşitli etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Köse’nin açıklamalarına göre, 2024 yılının Ocak ayı, kar yağışı açısından önemli bir dönem olacak ve bu süreçte, beklenen kar yağışı, ülke genelinde kış şartlarının kendini daha belirgin şekilde hissettireceğini gösteriyor. Bu durum, kış turizmi için de fırsatlar yaratabilecekken, aynı zamanda zorlu hava koşullarıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirecek.

KAYNAK: medyaradar

YILBAŞINDA YAĞIŞ YOK, 7 OCAK’TA KAR BAŞLIYOR
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