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Pepe’den ‘ırkçılık’ suçlaması! ‘Bu kabul edilemez, hakem duydu ama…’

Pepe’den ‘ırkçılık’ suçlaması! ‘Bu kabul edilemez, hakem duydu ama…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2023 - 16:55

Porto’nun kaptanı Pepe, Famalicao ile oynadıkları karşılaşmada rakip takımdan Colombatto’nun kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu iddia etti. 40 yaşındaki futbolcu, hakemin söylemleri duymasına karşın görmezden geldiğini savundu.

Portekiz Kupası yarı final maçında Porto ile Famalicao karşı karşıya geldi.

Porto, uzatmalarda rakibini 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırırken karşılaşma sonrası Pepe’nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Porto’nun kaptanı Pepe, Famalicao’nun Arjantinli orta saha oyuncusu Santiago Colombatto’yu ırkçı hakaretler etmekle suçladı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Pepe’nin, Colombatto ile girdiği diyaloğun ardından oldukça sinirlenmesi ekranlara yansıdı.

 

Pepeden ırkçılık suçlaması Bu kabul edilemez, hakem duydu ama...

 

‘HAKEM DUYDU, CESARET EDEMEDİ’

Portekiz’den RTP’ye konuşan Pepe, “Bana maymun dedi. Bu seviyedeki sporcuların bunları yapması çok üzücü. Ne yazık ki hakem bunu duymasına rağmen cesaret edemedi” dedi.

Pepe ayrıca taraftarlara saygısından sahayı terk etmediğini ancak bunun kabul edilemez bir tutum olduğunu söyledi.

Hakemi eleştiren 40 yaşındaki futbolcu, “Hakem duymasına karşın aksiyon olmadı. Ona hayal kırıklığına uğradığımı söyledim. Futbolda karanlık bir tarihi değiştirebilecek yetkiye ve kanıtlara sahipti” şeklinde konuştu.

FAMALICAO CEPHESİNDEN İDDİALARA YANIT

Famalicao’nun teknik direktörü Joao Pedro ise iddilar hakkında “Colombatto’ya yalnızca bir kez sordum. Böyle bir şey yapmış olsaydı, bunu üstlenirdi. Bana bunun bir yalan olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

‘KAYITLAR DİNLENSİN’

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Pepe’ye güvendiğini vurguladı. Conceiçao, “Hakemin konuşmaları kayıt altına alınıyor. Tahkim Kurulu, Pepe’ye ne söylendiğini anlamak için bunları dinlemek zorunda. Pepe büyük bir oyuncu ve ona saygısızlık yapıldı” dedi.

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