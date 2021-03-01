Evliliğimiz Sahteydi !

Tülin Şahin’le nasıl tanıştığınızı merak ediyorum. Şöyle bir şey duymuştum; sizinle görüntülenmemek için yurtdışında görüşmeyi istemiş. Doğru mu?

– Evet, bu doğru. Amerikalı bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık ve sonra birbirimize mesaj atarak sohbet etmeye başladık. 3 gün boyunca hiç aralıksız sohbet ettik. 3 gün sonra, “Oraya gelip seni görmek isterim” dedim. “Hayır, gelemezsin” dedi. “Neden?” dedim. “Ben burada çok ünlü biriyim ve bizi burada birlikte görürlerse fotoğraflarımızı çekerler” diye yanıtladı. Bu nedenle Tülin benim yanıma, Lizbon’a geldi. Lizbon’da harika bir 5 gün geçirdik ve çıkmaya başladık.