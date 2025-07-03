Forbes Türkiye Açıkladı: En Çok Konser Geliri Elde Eden Sanatçılar

Forbes Türkiye, Temmuz 2025 sayısında “Konser Zengini” sanatçıları açıkladı. Listede 2024 yılı boyunca biletli konserlerden en çok gelir elde eden isimler sıralandı. Ünlü şarkıcı Tarkan, geçen yılın lideri olmasına rağmen bu yıl listeye giremedi.

Listenin zirvesinde, 188 konser vererek büyük bir başarıya imza atan Cem Adrian yer aldı. Geçen yıl listede olmayan sanatçı, bu yıl en çok sahne alan isim olarak birinci sıraya oturdu. Hakan Altun ise 2023’e göre 21 sıra birden yükseldi ve yaklaşık 7,4 milyon euro ciroya ulaşarak ikinci sıraya yerleşti.

Yalın, 2023’te olduğu gibi bu yıl da istikrarını koruyarak üçüncü sırada yer aldı. Listenin dikkat çeken ismi ise Mert Demir oldu. İlk kez sıralamaya giren Demir, “en hızlı yükselen sanatçı” unvanını kazandı.

Forbes Türkiye’nin hazırladığı listeye göre, 2024 yılında Türkiye’deki toplam biletli konser cirosu 158 milyon euro olarak açıklandı. Bu rakam, sahne sanatlarının ekonomik gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl 12 milyon euro konser cirosuyla listenin zirvesinde yer alan Tarkan ise, 2024 yılında hiç biletli konser vermediği için listede yer bulamadı.