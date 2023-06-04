Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Başbakan bisikletten düştü bilinci kapandı

Başbakan bisikletten düştü bilinci kapandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
04 Haziran 2023 - 14:32
Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun bisikletten düşerek yaralandığı ve bir süre bilincini kaybettiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan De Croo’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devir teslim törenine Mustafa Varank’ın esprisi damga vurduDevir teslim törenine Mustafa Varank’ın esprisi damga vurdu
Denizlispor’da taraftarı çılgına çeviren ‘kurbanlık’ görüntüsüDenizlispor’da taraftarı çılgına çeviren ‘kurbanlık’ görüntüsü
Borsada yatırımcı sayısı geçen hafta geriledi!Borsada yatırımcı sayısı geçen hafta geriledi!
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’ni kabul edecek!Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’ni kabul edecek!
Neslihan Atagül, boşanma iddiasına son noktayı koyduNeslihan Atagül, boşanma iddiasına son noktayı koydu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin’in rektör olarak atanması için ‘kanun’ değiştirilmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Başbakan bisikletten düştü bilinci kapandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devir teslim törenine Mustafa Varank’ın esprisi damga vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahinur Özdemir Göktaş’ın bakanlığı Belçika’da yankılandı! 2015’teki ihraç sebebini hatırlattılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Denizlispor’da taraftarı çılgına çeviren ‘kurbanlık’ görüntüsü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsada yatırımcı sayısı geçen hafta geriledi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’ni kabul edecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Neslihan Atagül, boşanma iddiasına son noktayı koydu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İslam Memiş’ten ‘son alım fırsatı’ uyarısı: Bir daha bu seviyeler yok!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !