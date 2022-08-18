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Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında?

Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında?
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18 Ağustos 2022 - 11:56
Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında Petek Dinçöz şarkıları ve albümleri

Petek Dinçöz, son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmeler dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, bir dönem Can Tanrıyar ve Serkan Kodaloğlu ile de evlilik yaşamıştı. Peki, Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? İşte, Petek Dinçöz şarkıları ve albümleri

Petek Dinçöz 29 Mayıs 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir’de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar’dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yaptı.

2010 yılında Tanrıyar’dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı. Dinçöz, Can Tanrıyar’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek 17 Nisan 2014 yılında Beyaz Tv / Söylemezsem Olmaz programına katılarak “beni bu adamdan kurtarın! beni kemerle dövüyor…” diyerek yardım istemiştir.

8 Temmuz 2014’te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu’ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. 10 Ağustos 2020’de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ”boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı” sebebiyle kaybetti.

Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu’nun velayeti anne Petek Dinçöz’e verildi. Dinçöz, 8 Ağustos 2022’de işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile nişanlanmıştır. 16 Ağustos 2022 tarihinde çift Beşiktaş’ta evlenmiştir.

ALBÜMLERİ

  1. Aşkın Tam Sırası / Universal Music.(2002)
  2. Sen Değmezsin / Avrupa Müzik (2003)
  3. Şaka Gibi / Sony Music (2004)
  4. Doktor Tavsiyesi / DMC (2005)
  5. Yolun Açık Olsun / DMC (2007)
  6. Frekans / Esen Müzik (2008)
  7. Ne Yapayım Şimdi Ben? / Seyhan Müzik (2009)
  8. Yalanı Boşver / DMC (2011)
  9. Milat / Kaya Müzik (2013)
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