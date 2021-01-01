Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.

Çift, iki hafta önce Etiler’de objektiflere yansımıştı. Erçel’in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde rol alan iki oyuncunun bu görüntülerden sonra arası açıldı. Erçel, eski sevgilisiyle aşk yaşayan arkadaşını hayatından çıkardı.

Sosyal medyada Sitare Akbaş’ı takip etmeyi bırakan Erçel, arkadaşıyla bağlantıları kopardı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş’tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel’i Instagram’dan sildi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu.