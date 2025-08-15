AŞK KADINI AŞKA SOĞUDU! GÖCEK KIYILARINDA BÜSE TEK FIRTINASI!

Hem bikinisiyle yürek hoplattı, hem aşkın defterini kapattı!

Göcek bu yaz sadece denizi, güneşi ve yatlarıyla değil, Buse Tek rüzgârıyla da sallandı. Türkiye’nin en

çok konuşulan mankenlerinden ve oyuncularından olan Buse Tek, geçtiğimiz günlerde soluğu Göcek’in

masmavi koylarında aldı. Ama öyle sıradan bir tatil değil bu… Hem bikinisiyle bakışları üzerine topladı,

hem de verdiği özel hayat itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

“CİĞERLERİMİZ YANDI” DİYEREK HAREKETE GEÇTİ

Ege’de çıkan orman yangınlarını sosyal medyadan takip eden Tek, üzüntüsünü gizlemedi. “Ciğerlerimiz

yandı, çok üzüldüm. Arkadaşlarımla fidan dikme kararı aldık” diyerek hem duyarlılığını hem de sosyal

sorumluluk bilincini gösterdi. Ama tatil bavuluna bikinileri kadar projelerini de koymuştu.

BİKİNİSİYLE GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Göcek’in altın sarısı güneşinde bronzlaşırken objektiflere yakalanan Büse Tek, cesur bikinisiyle tatilcilerin

bakışlarını topladı. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar adeta beğeni rekoru kırdı. Takipçileri “Göcek’te

deniz var, güneş var, ama en çok Buse Tek var” yorumları yaptı.

“AŞK GELİP GEÇİCİ, EVLİLİKLER ÖLDÜRÜYOR”

Tatildeyken sorulan “Özel hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise hiç beklenmedik bir yanıt geldi. Güzel

manken, “Aşka inanmıyorum. Aşk gelip geçici… Evlilikler aşkı öldürüyor. Eskiden gerçek aşklar varmış,

şimdi yok” dedi. Bu sözler, özellikle eski sevgililerine ince bir gönderme olarak yorumlandı.

YENİ PROJESİYLE GELİYOR

Büse Tek tatilde boş durmadı; yeni sezon için hazırladığı YouTube programının çekim ve planlamalarını

da yaptı. Bir yanda güneşin tadını çıkarırken, diğer yanda kamera karşısına geçmek için hazırlık yaptı.

Göcek bu yaz sadece deniz ve yat trafiğiyle değil, Büse Tek fırtınasıyla da anılacak. Görünen o ki, güzel

manken hem güzelliği hem sözleri hem de sosyal projeleriyle uzun süre konuşulacak.

İstersen buna daha provokatif, başlıkları iddialı ve paparazi üslubu ekleyip “okuyanı şok edecek” kıvama

da getirebilirim. O versiyon tamamen dedikodu tadında olur.