Vitesi yükseltiyor…Erdoğan’dan 14 Mayıs’a kadar 40 miting

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. 28 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini gerçekleştirecek. Kritik seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan çalışmalarını hızlandırdı. Miting ve iftar programlarına katılan liderler ayrıca partileriyle yaptığı görüşmelerde halkla temas içinde olunması istendi. Partiler ve ittifaklar YSK’nın belirlediği takvim doğrultusunda seçim sürecini işliyor. Geçtiğimiz günlerde milletvekili aday listesini YSK’ya sunan ittifaklar Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitirmek için hız kesmeden çalışmalarına başladı.
28 GÜNDE 40 MİTİNG…
Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs’a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak. Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 şehre gidilecek. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardından gerçekleştirilecek mitinglerde, depremzedeler unutulmayacak.
“Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız” vurgusu işlenecek. “Türkiye Yüzyılı’nda yaparsa AK Parti yapar” denilecek.