Magazin Dünyasında Fırtına: Fahriye-Burak Çiftinden Kötü Haber

Türkiye’nin en çok konuşulan ünlü çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez oldukça ciddi bir iddiayla gündemde. Uzun süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan çiftin evinde, komşuların da duyduğu şiddetli bir kavga yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre tartışma yalnızca evle sınırlı kalmadı; çiftin çıktıkları tatilde de gerilim devam etti.

Ayrılık Söylentileri Yıllardır Gündemde

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2013 yılında birlikte rol aldıkları “Çalıkuşu” dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. 2017’de görkemli bir düğünle evlenen çift, iki çocuklarıyla birlikte magazin dünyasının “örnek ailesi” olarak gösterildi. Ancak son yıllarda sık sık ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlar, çiftin profillerinde yapılan küçük değişiklikler bu söylentilerin alevlenmesine yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay yaşandı. Fahriye Evcen, Instagram hesabından eşinin soyadı olan “Özçivit”i kaldırınca boşanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Ancak ünlü oyuncu kısa süre sonra soyadını profilinde tekrar kullanmaya başladı. Çift, daha sonra birlikte çektikleri samimi pozlarını paylaşarak söylentilere yanıt verdi.

Bu Kez İddialar Daha Ciddi

Beyaz Magazin’de ortaya atılan habere göre, ünlü çiftin evinde yaşanan tartışmalar şiddet boyutuna ulaştı. Komşuların yüksek sesleri duyduğu, bu tartışmanın ardından sosyal medyada yapılan değişikliklerin de aslında yaşanan kavganın bir yansıması olduğu öne sürüldü. İkilinin tatilde de kavga ettiği iddiası gündemde yer aldı.

Çocukları Olan Bir Aile

Şiddet iddialarının ortaya atılması, özellikle çiftin çocukları olması nedeniyle hayranlarını daha da endişelendirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Çocukların psikolojisi ne olacak?” yorumlarıyla kaygılarını dile getirdi. Daha önce ayrılık söylentilerini sessizlik ya da samimi paylaşımlarla geride bırakan çiftin, bu kez nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Çift Sessiz, Gözler Onlara Çevrildi

Henüz ne Fahriye Evcen’den ne de Burak Özçivit’ten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Çifte yakın kaynaklar da sessizliğini koruyor. Ancak sosyal medyada yapılan yorumlar, konunun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Ünlü çiftin hayranları ve kamuoyu, iddiaların gerçek olup olmadığını öğrenmek için Evcen ve Özçivit’in yapacağı açıklamayı bekliyor.

Daha Önce de Benzer İddialar Gündeme Gelmişti

Bu Fahriye-Burak çiftinin ilk kez kriz iddialarıyla anılması değil. Daha önce de ayrıldıkları yönünde birçok haber yapılmış, ancak çift her defasında bu söylentileri geride bırakmıştı. Bu kez gündeme gelen “şiddet” iddiaları ise konuyu çok daha ciddi bir boyuta taşıdı.