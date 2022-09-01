Aile destek yardımı ile ihtiyaç sahiplerine yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira ödeniyor! Başvurular e-Devlet ekranında! Aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile destek yardımı ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı Bakan Yanık’ın açıklaması ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nda başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplam 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden de devam ettiğini belirtti. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? İşte, aile destek yardımı ödeme tarihi ve konuyla ilgili detaylar.
Aile destek yardımı için ödeme tarihi ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği ‘Türkiye Aile Destek Programı başvurularını e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştirenler ödemelerin yatırılacağı tarihe odaklandı. Aile Destek Paketinin ilk ödemesi, 29 Temmuz tarihinde başlamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Yanık, “Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.” dedi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. ” dedi.
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.
AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.