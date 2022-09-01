Aile destek yardımı ile ihtiyaç sahiplerine yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira ödeniyor! Başvurular e-Devlet ekranında! Aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile destek yardımı ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı Bakan Yanık’ın açıklaması ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nda başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplam 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden de devam ettiğini belirtti. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? İşte, aile destek yardımı ödeme tarihi ve konuyla ilgili detaylar.