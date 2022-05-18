Kılıçdaroğlu’nun avukatından tazminat açıklaması: ‘Erdoğan’ın açtığı davaları kaybetmiyoruz…’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP liderine açtığı davalara ilişkin olarak, “Biz hiç tazminat davası kaybetmiyoruz ki, tam tersine, aleyhimizde açılmış bu davalardan kazançlı çıkıyoruz. Tazminat davalarını yerel mahkemelerde kaybettiğimiz olmuyor değil, oluyor ve hemen medyada haber oluyor. Fakat temyiz edip karar bozulduğunda, nedense bu gelişme haber değerinde görülmüyor” dedi.

Kısa Dalga yazarı Adnan Ekinci, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Çelik, 2011’den beri Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yaptığını söylerken, “Mesela yerel mahkemede kaybettiğimiz , ikisi 5 bin lira, bir tanede 10 bin lira olmak üzere 3 dava vardı. İkisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döndü ve üstelik mahkeme bize 13 bin Euro karşı tazminat ödenmesine karar verdi. Yani tam tersi oldu, para kazandık. Üçüncü dava, henüz aynı mahkemenin önünde, onu da kazanacağımızı umuyorum” dedi.

Celal Çelik, şunları söyledi:

“Aslında tazminat davası kaybedildiğinde, karşı taraf hemen icra takibine geçiyor, ama bu hiç etik değil. Oysa kararın tüm temyiz sürecini tamamlayıp, kesinleşmesini beklemeleri daha şık olurdu.

TBMM’de siyasi partiler için ayrılmış bir fon var. İcra takiplerini buradan aldığımız ödemelerle durduruyoruz. Gerçi, icra dosyasına yaptığımız ödemeler hemen karşı tarafa verilmiyor, temyiz süreci tamamlanana kadar bloke ediliyor.

Kemal Bey’in açtığı davalarda istediği tazminatlar genellikle sembolik oluyor ve bir süre sonra davadan vazgeçiyor, çekiliyoruz. En son tazminat miktarını 5 kuruş olarak belirlediğimiz davayı kazandık ama ondan da vazgeçtik.”