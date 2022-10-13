Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin’den heyecan yaratan sözler!

Milyonlarca kişi asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için gözünü Aralık ayına çevirmişken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin,’ Aralık’ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız’ dedi. Öte yandan EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem asgari ücret hem de EYT ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Bakan Bilgin, Aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını bildirdi. Öte yandan EYT sorununun aralık ayında çözüleceğini belirten Bilgin, “EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak” diye konuştu.

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BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Bakan Bilgin, ‘Aralık’ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız’ dedi.

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‘ŞİMDİ BEN DE 20 BİN OLACAK DİYEYİM…’ Bakan Bilgin, “Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

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Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: Süt ve süt ürünleri üretimi belli oldu

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“EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA” “EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak.”

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