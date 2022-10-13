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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin’den heyecan yaratan sözler!

Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin’den heyecan yaratan sözler!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2022 - 15:01
Milyonlarca kişi asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için gözünü Aralık ayına çevirmişken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin,’ Aralık’ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız’ dedi. Öte yandan EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.
Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 1

Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem asgari ücret hem de EYT ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 2

Bakan Bilgin, Aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını bildirdi. Öte yandan EYT sorununun aralık ayında çözüleceğini belirten Bilgin, “EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak” diye konuştu.

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 3

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, ‘Aralık’ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız’ dedi.

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 4

‘ŞİMDİ BEN DE 20 BİN OLACAK DİYEYİM…’

Bakan Bilgin, “Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 5

Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi:

Süt ve süt ürünleri üretimi belli olduSüt ve süt ürünleri üretimi belli oldu

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 6

“EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA”

“EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak.”

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 7

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 8

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 9

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Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler! - Sayfa 10

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