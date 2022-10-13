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Süt ve süt ürünleri üretimi belli oldu

Süt ve süt ürünleri üretimi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2022 - 10:44

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 azaldı.

Süt ve süt ürünleri üretimi belli oldu

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi %15,7, tereyağı üretimi %5,5 ve yoğurt üretimi %1,9 artarken; ayran üretimi %5,9, inek peyniri üretimi %4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %26,9, ayran üretimi %13,9, yoğurt üretimi %3,6 artarken; inek peyniri üretimi % 5,5 ve içme sütü üretimi %1 azaldı.

Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında %5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

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Bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında %4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.

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