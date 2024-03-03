Arzu Sabancı veto etmişti! Hande Erçel’in kapak fotoğrafını beğendi

Cemiyetin dikkat çeken isimlerinden biri olan Sabancı ailesinin en küçük oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, kaynana adayından beğeni aldı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çifti şu sıralan Hakan Sabancı ve Hande Erçel.

İkili, ilişkilerinin başladığı günden bu yana dillerden düşmüyor.

Sık sık seyahat yapmalarıyla dikkat çeken genç çift, son dönemde cemiyetin önemli ailelerinden olan Sabancı ailesi için tartışma konusu olmuş durumda.

Erçel istenmeyen gelin oldu

Anne Arzu Sabancı’nın bu ilişkiyi onaylamadığı iddia edildi.

Öyle ki Sabancı, “Bu gelinle cemiyete giremem.” sözleriyle yakın zaman önce gündem oldu.

Kapak fotoğrafını beğendi

Gözler Sabancı ve Erçel’in ilişkisine çevrilirken, yeni bir atak geldi.

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’in kapak fotoğrafına beğeni. Söz konusu beğeni kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarzı değişti

Erçel, Sakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayınca tarzını oldukça değiştirmiş, iddialı pozlarının ardı arkası kesilmemeye başlamıştı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, “Kaynanasına yakışır gelin olmak için çabalıyor.” yorumunda bulunmuştu.