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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi!

Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi!
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29 Temmuz 2022 - 14:31
Bir süredir sevgilisiyle Marmaris’te tatil yapan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sıcak havadan bunalınca bikinisiyle yere yattığı bir fotoğrafını paylaştı. 46 yaşındaki Yeşilçay’ın fiziğini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 1

Yoğun bir sezon geçiren Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati kocabaş ile Marmaris’te tatil yapıyor.

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 2

Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak sıcaktan bunaldığı anları paylaştı.

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 3

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, bikinisiyle sere serpe yere uzanarak yüzünü de havluyla kapattı.

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 4

O anlarını Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, “Çok sıcak” notunu düştü.

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 5

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 6

46 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziğini gören hayranları “Genç kızlara taş çıkartır” yorumunu yaptı.

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 7

İşte Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı fotoğrafı…

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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 8
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 9
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 10
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 11
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 12
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 13
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 14
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 15
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 16
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 17
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 18
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 19
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 20
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 21
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 22
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 23
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 24
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 25
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 26
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 27
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 28
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 29
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Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi! "Gençlere taş çıkarır" - Sayfa 30

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