Artan kömür talebi BHP’ye rekor kâr getirdi

Yükselen kömür fiyatlarının dünyanın en büyük madenci şirketlerinden biri olan BHP Group’un yıllık kârında yüzde 26 artış sağladı.

Şirket 30 Haziran’da son bulan mali yıl için 23,82 milyar dolarlık kâr açıkladı. Bloomberg anketine katılan analistlerin beklentisi 21,63 milyar dolar düzeyindeydi.

Avustralyalı şirket, 8,9 milyar dolar veya hisse başına 1,75 dolar nihai temettü beyan ederek, yıl için toplam ödemeleri 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylelikle şirket söz konusu ödemeleri 137 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye çıkardı.

BHP, madencinin petrol bölümünün satışı karşılığında hissedarlarına verilen Woodside Petroleum hisseleri de dahil olmak üzere hissedar getirilerinin 36 milyar dolara yakın olduğunu söyledi.