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‘Ekonomide büyümeyi sanayi sırtlıyor’

‘Ekonomide büyümeyi sanayi sırtlıyor’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Nisan 2022 - 10:16

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 49. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor. Sanayiye dayalı bir büyüme ve bu sanayide ihracatçı bir sanayi. Geleceğe güvenle bakmamız bir hayal değil. Onun için bugün içinde bulunduğumuz konjonktürün olumsuz şartlarında karamsar olmaya hiç gerek yok. Türkiye’nin üretim gücüne güveneceğiz. En kötü şartlarda Türkiye sanayisi yüzde 13 büyüyor. Türkiye milletin gücünün geldiği noktayı gösteriyor” ifadelerini kullandı. Pandeminin neden olduğu yüksek enflasyonun tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna da değinen Bakan Vedat Bilgin, “Söz konusu sorunlar Türkiye’de de yaşanıyor tabii. Bunlara biz sosyal devlet politikalarıyla, sosyal politikalarla cevap verdik” diye konuştu.

TOGG PLANLANDIĞI GİBİ 

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Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yerli otomobil projesi Togg’un Türkiye için öneminden bahsederek, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye’nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor. Doğuştan yüzde yüz elektrikli Togg, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz” ifadelerini kullandı. Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacın da arttığına dikkat çeken Bakan Mustafa Varank, “Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdık. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız” bilgisini verdi.

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