SANATÇILAR KILIÇLAROĞLU DEDİ

Altılı masanın ‘aday’ kararı sosyal medyanın gündeminde. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiği ancak İYİ Parti’nin; Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı iddia edildi.
Bu iddialar gündemdeyken Cennet Mahallesi, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları gibi dizilerde yer alan usta oyuncu Melek Baykal sosyal medyadan cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Melek Baykal sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nu paylaşarak “Evet” yazdı.
FAZIL SAY DA PAYLAŞTI
Melek Baykal gibi Fazıl Say da adayını açıkladı. Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını “Kazanacağız” notuyla paylaştı.