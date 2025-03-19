ARAS BULUT İYNEMLİ’DEN 1 MİLYON TL’LİK ROLEX YATIRIMI!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisini ödüllendirmek için yaklaşık 1 milyon TL değerinde Rolex Sky-Dweller modeli bir saat satın aldı. Televizyon dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri olan İynemli, lüks harcamalarıyla da dikkat çekiyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN SEÇİMİ: ROLEX SKY-DWELLER

Aras Bulut İynemli’nin tercih ettiği Rolex Sky-Dweller modeli, zarif tasarımı ve gelişmiş mekanizmasıyla lüks saat koleksiyoncularının gözdesi.

Rolex Sky-Dweller’ın Öne Çıkan Özellikleri:

✔ Yeşil kadran ve çelik bilezikli Oyster kasa yapısı,

✔ Çift zaman dilimi gösterimi, seyahat edenler için ideal,

✔ Yıllık takvim mekanizması, tarih ayarlamaya gerek kalmadan doğru tarihi gösterme özelliği,

✔ Lüks ve prestijli tasarımıyla dikkat çeken nadir Rolex modellerinden biri.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN LÜKS HARCAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aras Bulut İynemli, zaman zaman lüks harcamalarıyla gündeme geliyor. Ünlü ismin, koleksiyonuna eklediği bu yeni Rolex modeli, saat tutkunları ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com