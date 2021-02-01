Aras Bulut İynemli doğruladı: Büyük bir gurur!

Aras Bulut İynemli doğruladı: Büyük bir gurur!

Aras Bulut İynemli’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir Sinema projesinde Atatürk’ü canlandıracağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu dün reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy’deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İynemli, proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım.”

“Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum.”

“Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.”

2 yıldır gizlilikle yürütülüyor Aras Bulut İynemli, “Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum.”