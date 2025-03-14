ARAÇLARA ALKOL KİLİDİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar belirlendi. Yeni yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı ve araçlarda bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikler netleşti.

SİSTEMİN UYGULANMASI İÇİN TEKNİK ŞARTLAR BELİRLENDİ

2024 yılında çıkarılan olay veri inceleme kaydedici sistemler için yapılan düzenlemelerin devamı niteliğinde olan bu yeni yönetmelik, araçlarda uygulanacak alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin sahip olması gereken nitelikleri ve teknik şartları tanımladı. Teknik şartların belirlenmesi ile birlikte, bu cihazların araçlara montajı için de gerekli adımlar atılmış oldu.

ALKOL KİLİDİ İLE SÜRÜCÜLERİN ALKOL ORANI BELİRLENECEK

Yeni düzenleme, alkol kilidi sistemiyle sürücülerin alkol oranını ölçmeyi hedefliyor. Bu sistem, sürücünün alkol sınırını aşması durumunda aracın çalışmasını engelleyecek. Araçlara entegre edilen alkol kilidi, sürücünün aracı çalıştırmadan önce yaptığı nefes kontrolü ile alkol oranını belirleyecek. Eğer sürücünün alkol oranı yüksekse, araç çalışmayacak.

YENİ DÜZENLEME İLE ACİL DURUM ŞERİT SİSTEMİ DE GELİYOR

Ayrıca, araçlarda alkol kilidi ile birlikte bir acil durum şeritte tutma sistemi de bulunacak. Bu sistem, sürücünün alkol oranına göre uyarı verecek ve güvenli sürüş için ek önlemler alacak.

ALKOL KİLİDİ NEDİR?

Alkol kilidi, araçların yalnızca alkol oranı düşük olan sürücüler tarafından kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. Alkolün etkisi altındaki sürücülerin araç kullanmalarını engelleyen bu sistem, trafikteki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com