“Son buluşma”yı belgelemek yine Kate’e düştü

Belki kimi zaman siz de öyle hissediyorsunuzdur… Bütün geniş aile çeşitli sebeplerle bir araya toplanır… Dedeler, babaanneler, anneanneler, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar… Bazen bayram, bazen birinin doğum günü ya da yeni bebek heyecanı nedeniyle. En yaşlısından en gencine… Geçici süreliğine de olsa kırgınlıklar, küskünlükler unutulur. Tatlı tatlı sohbet edilir, herkesin yüzünde bir gülümseme vardır. O günün anısına dolu dolu fotoğraflar çekilir.

SON BULUŞMANIN ANISI

Bunlar arasında en duygusal olanları da aile büyükleriyle çekilenlerdir genellikle. Bazen objektifin ardındaki kişi, tüm geniş ailesiyle birlikte gülümseyen o büyüğe bakarak içinden geçirir belki: “Acaba böyle kaç buluşmada daha bizimle birlikte olacak?” Sonra da bu olumsuz çağrışımları zihninden silmek için “an”a döner ve “çekiyorum” diye seslenir aileye. Buluşma sebebi ne olursa olsun, o kare yıllar boyunca mutlu anların hatırası olarak kalır, hem aile albümlerinde hem de hafızalarda.

Belki de İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton da bu pozu çekerken aklından böyle bir düşünce, birkaç saniyeliğine de olsa geçmiştir. O sırada 96 yaşında olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tam ortada. Torunlarından bazıları hatta torunlarının çocukları etrafında, dört bir yanında. Ailenin en büyüğü ve o ailenin devamlılığını sağlayacak en küçükler… Yani yeni nesiller. Bir başka deyişle Kraliçe 2. Elizabeth’in geniş ailesinin üyeleriyle son buluşmalarından birinin anısı.

YAŞASAYDI 21 NiSAN’DA 97 YAŞINA GİRECEKTİ

İşte böyle bir fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıktı. Eğer yaşasaydı 21 Nisan’da 97 yaşına girecek olan Kraliçe 2. Elizabeth, bu yıl doğum gününü kutlayamadı. Ama ailesi onu unutmadı. Kraliçe’nin 97’inci doğum gününde en duygusal poz da Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine’in Instagram sayfasında paylaşıldı.

O pozun bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise Kraliçe’nin hayatının son haftalarında, yani geçen yıl ağustos ayında büyük bir aile buluşması sırasında çekilmiş olması. Kameranın arkasında, fotoğrafçılığa olan merakıyla bilinen, üç çocuğunun önemli günlerinde de onları kendi objektifinden görüntüleyen Kate Middleton vardı gene.

O KAREDE KİMLER YOK Kİ!

Kate ile William’ın resmi sayfasından yapılan paylaşımda, eğer yaşasaydı 2. Elizabeth’in 97 yaşına gireceği belirtildi. Bir de o karenin geçen yıl ağustos ayında İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda çekildiği. Artık “tarihi poz” olarak anılan o fotoğrafta kimler yok ki?

Kraliçe’nin hemen sol yanında oturan kırmızı elbiseli küçük kız, tek kızı Anne’in oğlu Peter Phillips ile eski eşi Autumn’un kızı Savannah. Sağ yanında ise Kraliçe’nin kızı Anne’den dünyaya gelen diğer torunu Zara Tindall ile Mike Tindall’ın büyük kızı Mia ile en küçüğü Lucas yer alıyor. 2. Elizabeth’in oturduğu koltuğun arkasında Kate’in objektifine gülümseyenler ise William ile Kate’in en küçük çocuğu Louis, onun hemen yanında Kraliçe’nin torunu Peter Phillips’in küçük kızı Isla, Prenses Charlotte, Prens George ve onun da yanında Zara Tindall’ın ortanca çocuğu Lena. Bütün bu çocuklar, Elizabeth’in torunlarının çocukları.

Elizabeth’in, hastalığının etkisiyle yorgun göründüğü o karede en arkada duranlar ise küçük oğlu Edward ile karısı Sophie’nin çocukları Louise ile James. Bu pozda, belki de ailenin genç kuşakları, büyük büyük annelerinin kısa bir süre sonra hayata veda edeceğinden habersiz, Kate Middleton’ın objektifine gülümsüyorlar.

O POZU DA KATE ÇEKMİŞTİ

Yeri gelmişken, Kraliçe’nin Prens Philip ile evliliğinden dört tane çocuğu olduğunu hatırlatalım. Onların evliliklerinden de sekiz tane torunu ve 12 tane de torun çocuğu bulunuyor.

Aslına bakılırsa bu poz, Kraliçe’nin kocası Prens Philip’in 2021’deki ölümünden kısa bir süre sonra yine sosyal medyadan paylaşılan başka bir görüntüyü hatırlattı. O karede de Prens Philip, Kraliçe 2. Elizabeth ve yine bazı torun çocuklarıyla objektife poz veriyordu. O karede, William ile Kate’in en küçük çocuğu Louis, henüz bebekti ve Kraliçe’nin kucağında oturuyordu. Tesadüfe bakın ki pozu da yine Kate Middleton çekmişti. Bir başka deyişle, hem Kraliçe 2. Elizabeth’in hem de kocası Prens Philip’in, ölümlerinden kısa bir süre önce, ailenin gelecek kuşaklarıyla son buluşmasını görüntülemek yine Kate’e düşmüştü.

ÇOCUKLAR SIK SIK KRALİÇE İLE BULUŞUYORDU: Kraliçe’nin, tahtın ikinci sıradaki veliahtı olan torunu Prens William ve onun karısı Kate ile olan yakınlığı biliniyor. William, 2. Elizabeth’in ölümünden sonra yaptığı açıklamada “Karım 20 yıl boyunca onun rehBerliğini ve desteğini gördü. Üç çocuğum da tatil günlerini onunla birlikte geçirip anılar biriktirdiler. Bunlar, bütün yaşamları boyunca onlarla birlikte olacak” demişti.

ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE

Kraliçe 2. Elizabeth, hayatının son haftalarını, çok sevdiği ve bu fotoğrafın da çekildiği Balmoral Şatosu’nda geçirmişti. Hatta o dönemde İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss’ı da orada kabul etmişti. O gün Kraliçe 2. Elizabeth’in Truss gelmeden çekilen bir pozu da ölümünden önceki son kare olarak hafızalarda yer etti.

KRALİÇE İLE ORTAK BİR TUTKUYU PAYLAŞIYORDU

Bu arada bilen bilir ama biz yine de hatırlatalım. Kate Middleton, öğrencilik yıllarından bu yana fotoğrafçılık tutkusuyla biliniyor. Hatta kendisi de gençlik yıllarında gittiği her yere küçük kamerasını götüren Kraliçe 2. Elizabeth yarım asrı uzun süre yürüttüğü bir görevi Kate’e devretti.

Kraliçe 2. Elizabeth yine 2019’ta, tam 67 yıldır yöneticisi olduğu Kraliyet Fotoğrafçılık Birliği’ndeki başkanlık görevine de Middleton’ı getirdi. Middleton, pandemi sürecinde de bu kuruluş ile birlikte ortak çalışmalara imza attı. Galler Prensesi Catherine, amatör bir fotoğrafçı olarak da biliniyor. Aile içinde özellikle de çocuklarının doğum günleri için çektiği fotoğraflar basına da servis ediliyor.

CAMILLA’YI DA GÖRÜNTÜLEDİ

Middleton, son olarak Kral 3. Charles’ın karısı Camilla ile yaptığı bir çalışmayla da konuşulmuştu. Bahçecilik tutkusuyla bilinen Camilla’nın 75’inci yaşı için Country Life dergisine verdiği röportajın fotoğraflarını Kate Middleton çekti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.