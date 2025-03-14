YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kork’un yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilirken, Pozitifbank, PayFix ve Flash TV’nin de içinde bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu.

Erkan Kork’un Örgüt Liderliği İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erkan Kork’un yasa dışı bahis faaliyeti yürüten bir örgütün lideri olduğu iddialarını soruşturuyor. Kork’un 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasa dışı bahis faaliyetlerine başladığı öne sürülüyor. Kork’un bu faaliyetleri için, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerine para transferi sağladığı ve bahis baronlarının faaliyetlerini desteklediği iddia ediliyor.

PayFix Ödeme Kuruluşu ve Yasadışı Bahis Faaliyetleri

Savcılığın iddialarına göre, Erkan Kork’un kurduğu “PayFix” ödeme kuruluşu, yasa dışı bahis organizasyonları için finansal altyapı sağlamış. PayFix üzerinden, bahis işlemleri için kullanılan sahte hesaplar oluşturulmuş ve yasa dışı bahis gelirleri aklanmış. MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, PayFix sistemi üzerinden milyonlarca TL değerinde yasa dışı transfer gerçekleştirildiği tespit edildi.

Pozitifbank ve Diğer Şirketlere El Konuldu

Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle, Erkan Kork ve suç örgütü üyelerinin Pozitifbank’ı satın aldıkları öne sürülüyor. Ayrıca, PayFix ve Flash TV’nin de dahil olduğu 23 şirkete yönelik el koyma işlemleri başlatıldı. Operasyon kapsamında, Kork ve örgüt üyelerinin mülklerine el konulurken, toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com