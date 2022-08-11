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Bankalardan kredi isteyenlere yeni şartlar! Ayrıntılı açıklama isteniyor…

Bankalardan kredi isteyenlere yeni şartlar! Ayrıntılı açıklama isteniyor…
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11 Ağustos 2022 - 16:00
Tüketiciler ihtiyaç kredisi taleplerinde parayı dövize aktarmayacaklarının sözünün yanı sıra artık son üç aylık imzalı kaşeli maaş bordrosu ve krediyi nereye harcayacaklarının ayrıntılı açıklamasını da bankaya bildirmek zorundalar.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te sabit tutan Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı makroihtiyati önlemlerle yapılan parasal sıkılaştırma tüketici kredilerinde de kendini gösteriyor.

Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı metninde de makroihtiyati önlemlere krediler kanalı da dahil edildi ve gerekirse ek önlemler alınacağı açıklandı. Tüketicilere ihtiyaç kredisi taleplerinde imzalatılan döviz, altın, kripto varlık gibi alımlarda kullanmayacağına dair belgenin yanı sıra artık ‘nereye haracayacağı’nın detaylı açıklaması isteniyor.

İhtiyaç kredisi miktarı 50 bin lira olsa bile bankalar düzenleyici kurumlardan gelen telkinler doğrultusunda maaş müşterisi olmayan kredi talep eden tüketicilerden 3 aylık imzalı maaş bordrosu bile talep ediyor. Hatta bankalar kredili mevduat hesabı (KMH) limit artırımlarında da müşterilerinden elde edilecek yeni kaynağın dövize, altına veya kripto varlığa harcanmayacağına dair imzalı söz alıyorlar.

Bankaların ihtiyaç kredisinde uyguladıkları bu durum, kredili mevduat hesaplarındaki limit artışlarında da yaşanıyor. Maaş müşterisi olduğu bankadan KMH hesabında limit artırımı talep edildiğinde onay formları arasında tıpkı ihtiyaç kredisi çekerken imzalatılan “döviz, altın, kripto para almayacağım” sözü yer alıyor. Bankalar daha önce KMH limiti artışlarında böyle bir belge talep etmiyorlardı.

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