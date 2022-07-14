Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”

Son aylarda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduğunu açıklaması ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini duyurması gündemden düşmüyor… ABD’den Türkiye’nin olası Suriye operasyonu ile ilgili üst düzey açıklama geldi.

Türkiye, son dönemde Suriye’ye bir operasyonu gündemine alırken, geçen aylarda buna tepki gösteren ABD’den yeni bir açıklama geldi. Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgeyi güvenlik gerekçeleriyle genişletme planı ile ilgili çalışmalar devam ederken, ABD’den gelen üst düzey açıklama dikkat çekti.

Ankara ve Washington arasında bu operasyonun yapılmaması konusunda bir dizi görüşmelerin gerçekleştiği aktarılırken Türk yetkililerin ikna edilmediği belirtildi.

Önceki gün Washington’da bir etkinliğe katılan Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroul, bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Stroul, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine herhangi bir askeri operasyon yapmasına çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz ve Türkiye’ye de bu konudaki itirazımızı açıkça yaptık” dedi.

Türkiye’nin olası bir askeri operasyonundan IŞİD’in faydalanabileceğini düşündüklerini dile getiren Stroul, omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki cezaevlerinde IŞİD’lilerin kaldığını aktardı.

IŞİD’in bu cezaevlerine saldırma ihtimali bulunduğunu belirten Stroul, “Eğer Türkiye bir askeri operasyon yaparsa ve bu da Suriye Demokratik Güçleri’nin kuzeye giderek bölgede yaşayanları havadan ya da karadan saldırıya karşı korumak için oraya odaklanırsa IŞİD saldırabilir” yorumunu yaptı.

ABD merkezli Voice of America’da yayınlanan haberde, IŞİD’in Ocak ayında benzer bir saldırı düzenlediği ve ABD’nin desteğiyle tutuklu IŞİD’lilerin çok azının kaçabildiği belirtildi. Fakat az sayıdaki ve yönetici konumdaki IŞİD’lilerin kaçmasının büyük bir risk teşkil ettiği de belirtildi.

Stroul, “Böyle bir operasyon ABD güçlerini, IŞİD’e karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye’yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa SDG, başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye Demokratik Güçleri, Suriye, Rusya ve hatta İran’la işbirliği yapabilir” dedi.

Aynı etkinlikte söz alan USAID’in yönetici asistanı Andrew Pitt ise, “500 bin kişi yerinden yurdundan olabilir. Türkiye’yi sakinleştirmek için çok yoğun diplomatik hamle yapılıyor ve onlara böyle bir operasyonun bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği söyleniyor” dedi.