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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir’in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti

Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir’in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti
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25 Ekim 2022 - 13:53
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesi Naziye Yener’i toprağa verdi. Acısı henüz taze olan Özdemir’in sosyal medya hesabından şortlu bir paylaşımda bulunması ise tepki çekti. Bazı takipçileri Özdemir’i eleştirdi.
Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 1

29 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir’in (30) anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 2

Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 3

Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 4

KISA SÜRE ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Özdemir kısa süre önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha yayınladı.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 5

Ayna karşısında kısa şortlu halini takipçileriyle paylaşan Özdemir’e kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 6

Fakat bazı takipçileri, acısı tazeyken böyle bir paylaşıma imza attığı gerekçesiyle Özdemir’i eleştirdi.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 7

DESTEK DE GELDİ

Özdemir’e çok sayıda takipçisinden ise destek yorumu geldi.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 8

Ünlü oyuncunun hakkındaki eleştirilere yanıt verip vermeyeceği merak ediliyor.

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 9

İşte o pozlar…

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 10

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 11

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 12

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 13

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 14

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 15

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 16

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 17

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 18

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 19

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Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti - Sayfa 20

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