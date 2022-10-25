Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir’in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti

29 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir’in (30) anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti.
120
Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
220
Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.
320
KISA SÜRE ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Ancak Özdemir kısa süre önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha yayınladı.
420
Ayna karşısında kısa şortlu halini takipçileriyle paylaşan Özdemir’e kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
520
Fakat bazı takipçileri, acısı tazeyken böyle bir paylaşıma imza attığı gerekçesiyle Özdemir’i eleştirdi.
620
DESTEK DE GELDİ
Özdemir’e çok sayıda takipçisinden ise destek yorumu geldi.
720
Ünlü oyuncunun hakkındaki eleştirilere yanıt verip vermeyeceği merak ediliyor.
820
İşte o pozlar…
920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020