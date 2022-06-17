YKS sınav süresi ve saati hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YKS 2022 yılında 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde düzenlenecek. Üniversite sınavı 3 oturum şeklinde yapılacak. Adaylar 18 Haziran’da TYT oturumuna, 19 Haziran’da ise AYT ve YDT oturumlarına girecekler. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? YKS (TYT, AYT, YDT) kaç dakika sürecek?
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YKS’nin ne zaman başlayıp, saat kaçta biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. 18-19 Haziran’da düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl rekor bir katılımla gerçekleşecek. Üniversite sınavına başvuran 3 milyon 234 bin 409 aday bu hafta sonu ter dökecek. YKS oturumlarından olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylar saat 10.00’dan itibaren sınav yerlerine alınmayacak.
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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.
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TYT NEDİR?
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
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AYT NEDİR?
AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. 2022-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir
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YDT NEDİR?
YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testidir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. YDT’de adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.