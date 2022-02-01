Yeni modelleri Metaverse’te konuştuk

Japon üretici Lexus yeni SUV modelinin Türkiye lansmanını Metaverse’te yaptı. Biz de Metaverse evreninde Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisiyle ilk kez sanal dünyada tanıştığımız Ertuğrul, “2023 sonuna kadar 2’si yüzde 100 elektrikli, 3’ü hibrit olmak üzere 5 yeni modeli Türkiye’ye getireceğiz” dedi. Bu söyleşi aynı zamanda Türkiye’nin Metaverse’te yapılan ilk gazete söyleşilerinden biri oldu.

Japon premium otomobil üreticisi Lexus’un yeni dönemini temsil eden NX modelinin Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Lansmanda son dönemin popüler platformu Metaverse de deneyimlendi. Geniş bir salonda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına sanal gözlük ve joststick dağıtıldı. Amaç, hem Metaverse dünyasını deneyimlemek hem de yeni NX’i ilk kez sanal dünyada görmekti. Biz ise Hürriyet olarak durumu bir adım öteye taşıdık ve Metaverse’de küçük bir söyleşi de gerçekleştirdik. Üstelik daha önce yüz yüze hiç tanışmadığımız bir isimle… İşte Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul ile yaptığımız o söyleşi:

Merhaba, Murat Bey değil mi?

Evet, merhabalar.

Taylan Özgür Dil, Hürriyet Gazetesi Otomotiv Editörü. Nasılsınız?

Çok memnun oldum, Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul. Sizler nasılsınız?

Biz de iyiyiz. Murat Bey Lexus’un yeni NX’in ardından Türkiye planları ne olacak?

Lexus artık ABD ve Avrupa pazarlarına uygun modeller üreten bir marka olacak. 2023’ün sonuna kadar NX dışında ikisi tamamen elektrikli, 3’ü hibrit olmak üzere 5 yeni model daha gelecek. Böylece farklı segmentlerde 9 modeli Türk tüketicisiyle buluşturacağız. Hedefimiz premium segmentin yüzde 20’sine hitap etmek.

Hibrit modellerin arasında şarj edilebilir hibrit de olacak mı?

Evet, bir tanesi şarj edilebilir hibrit olacak. NX’le birlikte 2 şarj edilebilir hibrit model sunmuş olacağız.

Çip, hammadde ve lojistik sıkıntılarının neden olduğu bulunurluk satışlarınızı nasıl etkiliyor?

Otomotiv sektörünün tamamının yaşadığı en büyük sorun olmaya devam ediyor. Örneğin, biz kısa süre içerisinde dört haneli satış rakamlarına ulaşabilmeyi hedefliyorduk ancak bulunurluk sorunu nedeniyle bu bir süre gecikebilir.

İKİ FARKLI SEÇENEK

Markaya yeni bir sayfa açan ve bir önceki nesliyle yüzde 95 farklılaşan ikinci nesil NX ülkemizde, her ikisinde de 2.5 litrelik motor bulunan 350h (hibrit) ve 450h+ (şarj edilebilir hibrit) olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıktı. 350h, 5 farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebilirken, 1 milyon 650 bin liradan satışa sunuldu. 224 HP’ye sahip model 0-100 km/s’ye 7.7 saniyede çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit 450h+ ise 309 HP’ye sahip olmasıyla dikkatleri çekerken, ön ve arkada bulunan elektrikli motorları sayesinde şehir içinde 98 km’ye kadar elektrikle gidebiliyor. 3 farklı donanım seçeneğine sahip 450h+’ın fiyatı 2 milyon 375 bin liradan başlıyor.

‘BU SENE EN BÜYÜK SORUN BULUNURLUK’

Yeni NX toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt ise hem Lexus’un yeni dönemi hem de otomotiv sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lexus’un Türkiye’deki ilk 5 yılında marka bilinirliği çalışmalarına odaklandıklarını kaydeden Bozkurt, ikinci beş yılda ‘atak planı’ çerçevesinde, pazarda farklı kesimlere hitap edecek birçok modeli Türk tüketicisiyle buluşturacaklarını söyledi. NX’le markanın yeni dünyasına adım atıldığını belirten Bozkurt, her yıl bir önceki yılın üzerinde satış gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hammadde, çip ve lojistik gibi sorunlardan etkilendiklerini de kaydeden Bozkurt, “Bu sene daha yüksek satışlara ulaşabilirdik ancak bulunurluk nedeniyle 300 adetlerde kalacak gibiyiz. Yeni NX’ten de aynı şekilde 200-250 adet getirmeyi planlarken gerek NX’e olan yüksek talep gerekse bulunurluk problemleri nedeniyle alabileceğimiz rakamının 40-50’de kalacağını düşünüyoruz” bilgisini verdi. Bu sene pazar tahmini yapmanın çok zor olduğuna da değinen Bozkurt, “En büyük sorun bulunurluk. Hiçbir markanın araç sorunu olmasaydı iç pazarda; enflasyonun gelir seviyesine etkisi, kur ve faiz gibi nedenlerden ötürü en fazla 750-770 bin bandında araç satılabilirdi” diye konuştu.