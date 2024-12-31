TÜRKİYE’Yİ EKRANLARA KİLİTLEYEN DİZİ: MİLYONLAR “GASSAL”I KONUŞUYOR

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Gassal” dizisi, hikayesi ve oyuncu performanslarıyla kısa sürede fenomen haline geldi ve milyonların beğenisini topladı.

31 Aralık 2024 – Türk yapımı fenomen dizilere bir yenisi daha eklendi. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi, kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın hikayesini konu alıyor. Kara mizah ve dramın harmanlandığı bu hikaye, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İlk Bölüm 10 Milyon İzlenmeye Ulaştı

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 10 milyona yakın izlenme aldı. Ayrıca dizinin müziklerinden “İçim Yanar” adlı klip de milyonlarca kez dinlendi.

Kısa Sürede Fenomen Haline Geldi

Etkileyici oyuncu performansları ve ilginç konusu ile dikkat çeken Gassal, kısa sürede büyük bir fenomen haline geldi. Sosyal medya platformlarında dizinin kesitleri hızla yayıldı ve dizinin adı her geçen gün daha fazla kişi tarafından konuşuluyor.

İkinci Sezon Çekimleri Tamamlandı

Ahmet Kural’ın başrolünü üstlendiği ve Selçuk Aydemir‘in yönettiği dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan‘ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak. Ayrıca usta oyuncular Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç da kadroda yer alıyor. Yeni sezonda izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

Ahmet Kural’dan Açıklamalar

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, dizinin senaryosuna duyduğu hayranlığı dile getirerek, “Onun yarattığı dünyada ‘Baki’ karakterini oynamak benim için gurur verici” ifadelerini kullandı. Kural, dizinin hüzünle komediyi harmanladığını belirterek, “Dizide hem eğleniyoruz hem de hüzünleniyoruz. İzleyince her şeyin farkına varacağız” dedi.

Selçuk Aydemir ve Sümeyye Karaaslan’dan Yorumlar

Yönetmen Selçuk Aydemir diziyi sadece bir kara mizah olarak nitelendirmenin doğru olmadığını belirterek, “Dramatik aksiyon ve ontolojik sorularla da yüklü bir dizi ortaya çıktı” dedi. Senarist Sümeyye Karaaslan ise dizinin çıkış noktasını “Ölüm hep üzerine konuşmadığımız ama hep hayatımızda var olan bir hakikat” olarak açıkladı.

Dizinin Konusu

Gassal, hayatı boyunca sosyal hayattan ve evlilikten uzak duran bir gassalın, “Beni kim yıkayacak?” sorusuyla çıktığı bir yolculuğu konu alıyor. Geçmişte yaşadığı travmalarla yüzleşen Baki, ölüm korkusunun temelinde yatan kaygıları keşfederken, toplumu objektif bir gözle inceleme fırsatı bulur.

kAYNAK: https://www.ensonhaber.com/