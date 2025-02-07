ANKARA’DA SAHTE İÇKİ FACİASI: 33 ÖLÜ!

Ankara’da sahte içki tüketimi facia boyutuna ulaştı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, sahte içkiden zehirlenen 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve sahte içki üretimi yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.

SAHTE İÇKİ SATIŞINA KARŞI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapan kaçak üretim noktalarına baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Yapılan operasyonlarda büyük miktarda metanol içerikli sahte içki ele geçirildi. Sahte içkinin genellikle merdiven altı üretim yerlerinde, sağlıksız koşullarda üretildiği ve tehlikeli kimyasallar içerdiği tespit edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içkinin neden olduğu can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın yetkisiz satıcılardan alkol temin etmemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, sahte içki tüketiminin görme kaybı, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI: SAHTE İÇKİDEN UZAK DURUN!

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sahte içki tüketiminin artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Uzmanlar, sahte içki tüketiminin başlıca belirtilerinin baş dönmesi, mide bulantısı, görme kaybı ve bilinç kaybı olduğunu belirterek, bu belirtileri gösteren kişilerin acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yetkililer, sahte içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında Ankara genelinde denetimlerin artırılacağını açıkladı. Emniyet güçleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ruhsatsız alkol satışı yapan işletmeler üzerinde sıkı kontroller gerçekleştirecek. Ayrıca, sahte içki üreten ve satan kişiler hakkında ağır cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara’da yaşanan bu trajik olayın ardından, güvenlik güçleri sahte içki üretim ve dağıtım ağıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, halkı bilinçli olmaya ve sahte içki satışı yapanları yetkililere bildirmeye davet etti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr