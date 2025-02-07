TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCI SAYISI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, 2023 yılına kıyasla 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547’ye geriledi.

YABANCILAR EN ÇOK HANGİ İLLERDE YAŞIYOR?

Türkiye’de yabancı nüfusun en yoğun olduğu şehirler arasında İstanbul, Antalya ve Ankara ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul, toplam 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaparken, Antalya’da 117 bin 52, Ankara’da ise 70 bin 98 yabancı ikamet ediyor.

Yabancıların en az yaşadığı iller ise Tunceli, Muş ve Bitlis olarak kaydedildi. Tunceli’de sadece 52 yabancı yaşarken, Muş’ta 83, Bitlis’te ise 204 yabancı bulunuyor.

EN FAZLA YABANCI HANGİ ÜLKELERDEN GELİYOR?

Türkiye’de en fazla yaşayan yabancılar Türkmenistan vatandaşları oldu. Türkmenistan’ı Rusya, Irak, Suriye ve İran takip etti. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan elde edilen verilere göre, son yıllarda Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden gelen yabancıların sayısında da artış gözlemlendi.

YABANCI NÜFUSTA AZALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki yabancı nüfus, 2023’e göre önemli ölçüde düşüş gösterdi. Uzmanlar, bu azalmanın başlıca nedenleri arasında ekonomik faktörler, göç politikalarındaki değişiklikler ve vize süreçlerindeki sıkılaştırmaların etkili olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de ikamet eden yabancıların kayıt dışı göçmenlerle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, yasal süreçleri tamamlayan göçmenlerin Türkiye ekonomisine ve sosyal yapısına katkı sağladığını belirtti.

SONUÇ: TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN PROFİLİ DEĞİŞİYOR

Türkiye’de ikamet eden yabancıların sayısında azalma yaşanırken, büyük şehirlerde yaşayan yabancı sayısı hâlâ yüksek seviyelerde. Özellikle Türkmenistan, Rusya ve Irak gibi ülkelerden gelenlerin sayısı dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin göç politikaları ve vize uygulamalarındaki değişiklikler, yabancı nüfusun seyrini belirleyecek faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net