Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
18 Kasım 2023 - 13:01

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, hikâyesiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin final bölümünde intihar eden Bihter karakterinin daha 19. bölümde okuduğu kitabın konusu görenleri epey şaşırttı.

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 1

Final yapmasının ardından yıllar geçse de tazeliği ve popülerliğini günümüzde de koruyan Aşk-ı Memnu dizisi hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

17

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 2

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı ve 79. bölümde trajik bir final yapan dizide Bihter karakterinin ölümü daha 19. bölümde ipucu olarak gösterilmiş.

27

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 3

Aşk-ı Memnu dizisinin 19. bölümünde Bihter’in elindeki kitap, R.R. Tolkien’in “Hurin’in Çocukları” isimli eseri.

37

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 4

Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu eseri ve Tolkien’in bu eserinin ortak noktası gerçekten şaşırtıcı.

47

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 5

Her iki eserde de yasak bir ilişki yaşanıyor ve kadın karakter eserin sonunda intihar ediyor.

57

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 6

Dizide, İstanbul’un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey’in, çok sevdiği eşi İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter’in kendisini manevi yeğeni Behlül’le aldatmasını konu eder.

67

Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi - Sayfa 7

77

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira cezaÇevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza
İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesini boşaltıyor! Bir saatlik süre verdilerİsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesini boşaltıyor! Bir saatlik süre verdiler
İyi Parti’de istifa dalgası: Kritik isimlerin de partiden ayrılacağı iddia edildiİyi Parti’de istifa dalgası: Kritik isimlerin de partiden ayrılacağı iddia edildi
Uluslararası uyuşturucu ‘Karteli’ Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandıUluslararası uyuşturucu ‘Karteli’ Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı
Erdoğan’ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz’u çıldırtacakErdoğan’ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz’u çıldırtacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Düğünden kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü, 7 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesini boşaltıyor! Bir saatlik süre verdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ersan Şen’den sürpriz karar, siyasete giriyor! Hangi partiye katılacağını açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İyi Parti’de istifa dalgası: Kritik isimlerin de partiden ayrılacağı iddia edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uluslararası uyuşturucu ‘Karteli’ Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz’u çıldırtacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Polat çiftinin avukatı itirafçı olup her şeyi anlattı! İnternet satışları da sahteymiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesi çarpıcı iddia: ‘Türkiye’ye savaş uçağı satmak istemiyorlar’Kasım 17, 2023-4:50 pm
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!Kasım 17, 2023-4:38 pm
Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Birinci sıra şaşırtmadı…Kasım 17, 2023-4:35 pm
Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiKasım 17, 2023-4:20 pm
Barış Pehlivan’a tahliye kararıKasım 17, 2023-4:13 pm
Türkiye’nin kredi risk primi gerilediKasım 17, 2023-2:33 pm
Pentagon: Irak ve Suriye’de ABD üslerine 58 saldırı düzenlendiKasım 17, 2023-11:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !