Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç ayrıntı! Yıllar sonra gündeme geldi

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, hikâyesiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin final bölümünde intihar eden Bihter karakterinin daha 19. bölümde okuduğu kitabın konusu görenleri epey şaşırttı.

Final yapmasının ardından yıllar geçse de tazeliği ve popülerliğini günümüzde de koruyan Aşk-ı Memnu dizisi hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı ve 79. bölümde trajik bir final yapan dizide Bihter karakterinin ölümü daha 19. bölümde ipucu olarak gösterilmiş.

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Aşk-ı Memnu dizisinin 19. bölümünde Bihter’in elindeki kitap, R.R. Tolkien’in “Hurin’in Çocukları” isimli eseri.

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Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu eseri ve Tolkien’in bu eserinin ortak noktası gerçekten şaşırtıcı.

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Her iki eserde de yasak bir ilişki yaşanıyor ve kadın karakter eserin sonunda intihar ediyor.

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Dizide, İstanbul’un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey’in, çok sevdiği eşi İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter’in kendisini manevi yeğeni Behlül’le aldatmasını konu eder.

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