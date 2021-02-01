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AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa Edecek

AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa Edecek
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06 Aralık 2021 - 16:31

AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa Edecek

Avrasya Araştırma Şirketi’nin Başkanı Kemal Özkiraz AKP hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa Edecek

 

 

2018 seçimlerinde AKP uzun yılların ardından Başkent Ankara ve İstanbul’u kaybetmesi parti içerisinde dikkat çeken gelişmelere neden olmuştu. Bu seçimlerin ardından AKP’de yaşanan istifalar dikkatlerde kaçmamıştı.

EKONOMİK KRİZİN FATURASI İKTİDARA KESİLİYOR

AKP’de 2018 yılındaki yenilginin ardından toparlanma süreci bir türlü yaşanamıyor. Son dönemlerde yaşanan zamların faturasını ise iktidara kesiyor. Ekonomik kriz direkt vatandaşın cebine yansıyor. Marketlerdeki fiyatlar her gün değişiyor. Ayçiçek yağı başta olmakla neredeyse her ürüne zam üstüne zam geliyor. Vatandaş nezdinde ise bu durumun sebepkarı olarak AKP’yi görüyor.

ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI

Nitekim  Metropoll Araştırma yaptığı bir araştırmasının daha anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada seçmenlere, “Sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar?” diye soruldu. Ankete katılanlardan yüzde 36’sı, “yüzde 100 veya üzeri” dedi.

Katılımcıların yüzde 24,4’ü, “Yüzde 50-100 arası” dedi. Yüzde 21,1’i, “Yüzde 30-50 arası” derken, yüzde 5,6’sı da “Yüzde 30 veya altı” cevabını verdi.

AKP seçmeninin yüzde 33,5’i gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti. MHP seçmenin ise yüzde 28,6 gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti.

”6 VEKİL İSTİFA VERECEK”

Ekonomide bu gelişmeler yaşanırken Avrasya Araştırma Şirketi’nin Başkanı Kemal Özkiraz dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Özkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ”Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk” dedi. Özkiraz ayrıca ”Şubat ayından itibaren AKP’de büyük kopuşlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP’DE KOPUŞLAR

2018 seçimlerinin ardından AKP’de önemli kopmalar yaşandı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr.  Ahmet Davutoğlu ve yine AKP’de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan’ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi’ni kurarken, Ali Babacan ise Atılım ve Demokrari(DEVA) partisini kurdu. Şuan her iki isim de AKP’ye sert muhalefet yapıyor.

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