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Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte Ankara deprem risk haritası

Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte Ankara deprem risk haritası
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21 Şubat 2023 - 9:59

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, deprem risk durumunu sorguluyor. Kahramanmaraş depremi sonrası diğer illerin fay hattı haritası ve deprem bölgesi olup olmadığı merak ediliyor. Ankara’da bu şehirlerden biri. Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. AFAD’ın hazırladığı risk haritasına göre Ankara üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki Ankara ‘da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? İşte 2023 Ankara deprem risk haritası

1/3Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu İşte Ankara deprem risk haritası

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin artçıları devam. 10 ilde yoğun olarak hissedilen depremin ardından Ankara fay hattı ve deprem risk haritası gündeme geldi. Türkiye’de bulunan aktif hatları ve geçtikleri yerler AFAD ve MTA tarafından paylaşılıyor. Peki Ankara’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? İşte bilgiler…

2/3ANKARADA FAY HATTI VAR MI

ANKARA’DA FAY HATTI VAR MI?

AFAD’ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Ankara 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.

3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu’yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

3/34 VE 5. RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

4 VE 5. RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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