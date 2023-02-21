Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte Ankara deprem risk haritası

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, deprem risk durumunu sorguluyor. Kahramanmaraş depremi sonrası diğer illerin fay hattı haritası ve deprem bölgesi olup olmadığı merak ediliyor. Ankara’da bu şehirlerden biri. Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. AFAD’ın hazırladığı risk haritasına göre Ankara üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki Ankara ‘da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? İşte 2023 Ankara deprem risk haritası